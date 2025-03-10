Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE KAYIPLAR

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralanıyor. Kaza, Bandırma Sanayi Sitesi ana giriş kapısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet OK (50) yönetimindeki 10 ZU plakalı otomobil, Eti Maden ışıklarından Atatürk Caddesi yönünde ilerlerken Sanayi kavşağına yaklaşırken orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan araç, kırmızı ışığa yaklaşan B.D. (25) yönetimindeki 10 BB plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç refüje çıkarak durabildi.

OLAY YERİNE YARDIM GÖNDERİLDİ

Olayın hemen ardından 112 acil sağlık ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, 10 ZU plakalı aracın sürücüsü Muhammet OK’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı olan B.D. ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmeye alındı. B.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

CENAZE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Muhammet OK’un cenazesi, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatıldı.