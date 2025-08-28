Haberler

Trafik Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

TRAJEDİK KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Şenlik köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, Görele’den Şenlik köyü yönüne ilerleyen Ali G. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda köy girişinde dere yatağına devrildi.

YARALILARA HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Araç yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi. Olayda yolcu olarak bulunan Cemile Yiğit (50) kaza anında hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ali G. ve diğer yolcu Asiye Y. yaralanarak araçtan çıkarıldı. Vatandaşların yardım ettiği yaralılara, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Görele Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

