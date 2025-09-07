TRAFFİK KAZASINDA YARALILAR VAR
Bartın’da yaşanan bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Arıt Kavşağı’nda sürücüsü belirlenemeyen 16 J 6770 plakalı otomobil, önünde seyreden 32 YE 076 plakalı araca arkadan çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucunda yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
ULAŞIM SORUNSIZ DEVAM EDİYOR
Kaza sonrası bir süre kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.