Haberler

Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

TRAFFİK KAZASINDA YARALILAR VAR

Bartın’da yaşanan bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Arıt Kavşağı’nda sürücüsü belirlenemeyen 16 J 6770 plakalı otomobil, önünde seyreden 32 YE 076 plakalı araca arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ULAŞIM SORUNSIZ DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası bir süre kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

ÖNEMLİ

Haberler

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.