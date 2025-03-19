Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

TRAFİK KAZASI VE YARALILARIN DURUMU

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari araçla otomobil çarpıştı. Kaza, Denizli Bulvarı üzerindeki Eşref Bitlis Kavşağı’nda saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 FV 338 plakalı ticari araç, 46 ABU 339 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle, her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören tanıklar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlemler aldı.

SAĞLIK DURUMU VE TRAFİK AKIŞI

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğu da normale döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.