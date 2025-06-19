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Trafik Kazasında 83 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 83 yaşındaki bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın detaylarına göre, kaza gece saatlerinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta gerçekleşti. Çanakkale istikametinden gelen 34 KRM 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye niyetlenen Nurten Kaya’ya (83) çarptı.

SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI

Çarpmanın etkisiyle Kaya, aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu dramatik olayın ardından sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri ve savcı gerekli incelemeleri yapmak üzere bölgeye intikal etti.

CENAZE İŞLEMLERİ

Nurten Kaya’nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için özel çalışma başlatıldı.

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