Haberler

Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFAK KAZASININ DETAYLARI

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybediyor. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Yolboyu Mahalle kavşağında gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Mahmut A. (47) yönetimindeki 48 D 1995 plakalı otomobil, Onur Madran (27) yönetimindeki 09 AOC 122 plakalı motosikletle kavşakta çarpışıyor.

OLAY SONUCU YAŞANAN GELİŞMELER

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Madran yaralanarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Madran hayata döndürülemiyor ve hayatını kaybediyor. Bu kaza, yerel halkta büyük üzüntü yaratıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Menenjit, çocuklar için tehlikeli

Uzman doktor, çocuklarda menenjitin tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bakteriyel menenjite karşı erken tanı ve aşılama önemini vurguladı.
Haberler

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kritik

Kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren bir ameliyat geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu iyileşme göstermeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.