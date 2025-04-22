Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFAK KAZASININ DETAYLARI

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybediyor. Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Yolboyu Mahalle kavşağında gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Mahmut A. (47) yönetimindeki 48 D 1995 plakalı otomobil, Onur Madran (27) yönetimindeki 09 AOC 122 plakalı motosikletle kavşakta çarpışıyor.

OLAY SONUCU YAŞANAN GELİŞMELER

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Madran yaralanarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Madran hayata döndürülemiyor ve hayatını kaybediyor. Bu kaza, yerel halkta büyük üzüntü yaratıyor.