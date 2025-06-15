Trafik Kazasında Dört Kişi Yaralandı

TİRE VE OTOMOBİL ÇARPIŞMASI SONUCU YARALILAR VAR

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolunun 5’inci kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Emet yönüne doğru ilerleyen Nuri K. (48) yönetimindeki 43 DB 441 plakalı tır, aynı yönde seyreden Kadir G. (38) idaresindeki 43 PC 399 plakalı otomobile arkadan çarptı.

KAZA İHBARI VE MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve kolluk kuvvetleri yönlendirildi. Kazanın ardından, 43 PC 399 plakalı otomobilde bulunan yolcu konumundaki Ü.G. (34), E.G. (11), K.G. (9) ve E.G. (7) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.