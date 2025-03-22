Trafik Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

KAZA VE ÇARPMA OLAYI

Muratpaşa Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde, Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü, Ahmet Ü’nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Ceren K. (22), yola savrularak belli bir mesafe boyunca sürüklendi.

SALGIN VE ÜZÜNTÜ

Kaza sonrası durumun bildirildiği olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Ceren K’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç kızın ölüm haberi yakınlarında büyük bir üzüntü yarattı. Kıbrıs’taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen Ceren K’dan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Bu eşyalar arasında bir nazar boncuklu anahtarlık da bulunuyordu ve bu görüntü yürekleri burktu.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.