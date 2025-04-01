Trafik Kazasında Kayıp Sürücü Aranıyor

TRAFFİK KAZASI VE SÜRÜCÜNÜN ARANMASI

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Kötekli Mahallesi’nde Muğla-Denizli karayolu üzerinde bir trafik kazası yaşandı. Olay yerinde görünmeyen sürücü için ekipler tüm bölgede arama çalışmalarına başladı. Alınan bilgilere göre, Denizli yönünden Muğla istikametine doğru ilerleyen 34 RE 5823 plakalı otomobil, henüz netlik kazanamamış bir sebepten yoldan çıkmış durumda.

OLAYIN BİLDİRİLMESİ VE EĞİTLERİN GELİŞİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, hızlıca sağlık ve polis timleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazalı aracın içerisinde ve çevresinde kimsenin olmadığını belirledi. Bu durum, ekipleri sürücüyü bulmak için geniş çaplı bir arama başlatmaya yönlendirdi.