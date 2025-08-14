Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

TRAFFIC ACCIDENT IN ERZURUM

Erzurum’da gerçekleşen bir trafik kazasında, arkadan park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Burak K., 07 BEH 713 plakalı otomobiliyle Çat Yolu’ndan kent merkezine ilerlerken, yol kenarında duran 31 ANG 219 plakalı tıra çarptı ve aracın dorsesinin altına girdi.

EMERGENCY RESPONSE TEAMS DEPLOYED

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırın altında sıkışan otomobili uzun bir çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık personeli, Burak K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazesi ambulansla adli tıpa kaldırıldı.

INVESTIGATION UNDERWAY

Kaza nedeniyle Çat ilçesinden Erzurum yönüne giden yol bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.