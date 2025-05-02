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Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Vefat Etti

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kişinin Durumu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi, 20 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. 12 Nisan’da A.A. (43) yönetimindeki 52 BP 771 plakalı otomobil, Ankara-Çorum kara yolu İnegazili kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü A.A. ve H.A. (49) ile birlikte yaralanan Halil Ede (46), hemen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Halil Ede’nin Kimliği ve Cenaze Bilgisi

Halil Ede’nin, Samsun Kavak Müftülüğü’nde şube müdürü olarak görev yaptığı ve kazanın ardından hac seminerinden dönerken meydana geldiği öğrenildi. Ede’nin cenazesinin Ordu’nun Korgan ilçesinde toprağa verileceği bilgisi alındı.

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