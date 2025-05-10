Trafik Kazasında Yaya Yaralandı, BİLECİK

TRAFİK KAZASI VE YARALANMA

Bilecik’te Atatürk Bulvarı üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Öztürk’ün kullandığı 11 ACH 792 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde Kayı Plaza yönünde ilerlerken, eski otogar karşısındaki yaya geçidinden geçmekte olan Hayati Bozkurt’a çarptı. Çarpma sonucu yola savrulan yaya hafif yaralanma yaşadı. İhbarın ardından bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.