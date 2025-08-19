Haberler

Trafik Kilitlendi, Araç Kuyruğu Oluştu

YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bitlis-Tatvan kara yolunda süren kavşak ve yol yenileme çalışmaları nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu bildiriliyor. Tatvan ilçesinin girişinde başlayan kavşak çalışması ile birlikte Tatvan-Bitlis kara yolunun Rahva mevkiindeki yol yenileme çalışmaları, ilçedeki trafiği ciddi şekilde aksatıyor. Bu çalışmalar sonucunda, Tatvan ilçe girişinden Rahva Üçyol mevkiine kadar yaklaşık 4 kilometrelik bir araç kuyruğu meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Uzun bir süredir devam eden Doğumevi Kavşağı’ndaki çalışmalar, Tatvan’daki trafiği olumsuz etkilerken, yeni olarak Tatvan-Bitlis kara yolunun ilçe girişinden Üçyol mevkiine kadar olan bölümünde de yol yenileme çalışmaları başlatıldı. Tatvan yönünden Bitlis’e giden iki şeritte gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 4 şeritli yol bazı bölgelerde tek şeride düşürüldü. Bu durum, araç yoğunluğunu artırıyor ve normal şartlarda 4-5 dakikada geçilen yaklaşık 4 kilometrelik mesafenin yol çalışmaları nedeniyle zaman zaman 1 saate kadar uzanabiliyor. Dron ile çekilen görüntüler, Tatvan-Bitlis kara yolundaki uzun araç kuyruğunu gözler önüne serdi.

