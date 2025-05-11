Trafik Kontrolü İçin İşaretlere Uyun

Çok sayıda karayolunda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgelerde trafiğin yavaş seyretmesi, trafik işaretleri ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresinde, Petkim Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapalı. Ulaşım, diğer taraftan iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürerken, Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak veriliyor. Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde, Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı mevkiinde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Konya istikametinde ulaşıma kapalı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde devam ediyor.

GAZİANTEP-NİZİP-BİRECİK YOLUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları yüzünden ulaşım, servis yolundan iki yönlü olarak devam ediyor. Artvin-Erzurum yolunda 11. kilometredeki yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde Akyazı Tüneli’nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpü ile aynı yolun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli’nde yapılacak olan çalışmalar gereği, 21.00-07.00 saatleri arasında ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor. Bu saatlerde ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Son olarak, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24 ve 35-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü devam ediyor.