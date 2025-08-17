“Trafik Levhaları Güncellenecek” Genelgesi Yayınlandı

KARAYOLLARINDAKİ HIZ SINIRLAMA UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” başlıklı genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlar açısından, konum, gereklilik ve görünürlük bakımından yeniden gözden geçirilecek. Ülke genelinde, özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırlarını düşüren işaretlemeler kontrol edilecek.

Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri, standartlara uygunluk yönünden incelenecek. Okul ve hastane bölgeleri gibi istisnalar dışındaki hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Ayrıca Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurumların katkıları da sağlanacak.

Yeni düzenlemelerde “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi esas alınacak. Düzenlemeler, öncelikli yollar için 1 Eylül’e kadar, diğer yollar için ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Yeni düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her detay denetlenecek, sürücünün dikkatini dağıtan veya gereksiz olan levhaların kaldırılması sağlanacak. Böylece her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralı oluşturulması hedefleniyor.