Trafik Magandası Bağcılar’da Çocuğu Ağlattı

BAĞCILAR’DA TRAFİK TARTIŞMASI

Bağcılar’da ters yönde ilerleyen Hakan A., karşı yönden gelen Kadir D. ile yol verme konusunu tartışmaya başladı. Olay sırasında Hakan A. aracından inerek Kadir D.’ye “O telefonu kırarım” diyerek saldırdı. Kadir D.’nin yanında bulunan çocuğunun korkuyla hıçkırarak ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 17.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE TEHDİT

Olayın detaylarına göre, Kadir D. 34 FTA 699 plakalı aracıyla hareket ederken Hakan A. ters yönde 34 EYU 918 plakalı aracıyla geliyordu. İki sürücünün yolu kapatması nedeniyle tartışma patlak verdi ve karşılıklı küfürleşme yaşandı. Hakan A. “Seni öldürürüm” diyerek tehditte bulununca, Kadir D. durumu cep telefonuyla kaydetmeye başladı. O sırada Hakan A., “O telefonu kırarım” ve “Bunu yapma, sil” şeklinde ifadelerle Kadir D.’ye yaklaşarak saldırıda bulundu.

POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerinde bulunan İkram A., araya girerek tarafları ayırdı. Yaşananların ardından, her iki sürücü birbirlerinden şikayetçi oldu, bu sebeple polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Gözaltına alınan Hakan A. ve Kadir D., emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından adli işlem yapılan taraflar, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.