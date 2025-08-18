Trafik Normale Döndü, Yoğunluk Azaldı

TRAFFIK DÜZENİ YENİDEN SAĞLANDI

Kocaeli’de D-100 kara yolunun Tavşancıl bölgesinde bir tanker kazası yaşandı. Bu kaza sonrasında ulaşıma kapanan Ankara yönü, yapılan 1 saatlik yoğun çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı. Yan yoldan kontrollü bir şekilde yönlendirilen trafik, zamanla normal haline geri döndü.

YOĞUNLUK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kara yolundaki yoğunluk, dron ile havadan kaydedildi. Yolun açılması ile birlikte, trafiğin yoğunluğunun azalmaya başladığı topluluk tarafından gözlemlendi. Bu gelişme, sürücülerin rahat bir şekilde seyahat etmeleri için olumlu bir durum yarattı.