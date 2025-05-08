Trafik Polisi, ‘Bir Kural Bir Ömür’

Trafik Kuralları Farkındalık Etkinliği

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen bir etkinlikte, “Bir kural bir ömür” temalı farkındalık kampanyası kapsamında bir trafik polisi, gitar çalarak şarkı söylüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından düzenlenen bu etkinlik, kentteki bir merkezde yapılıyor. Etkinlikte, trafik kuralları hakkında vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler sağlanıyor, katılımcılara broşürler dağıtılıyor ve emniyet kemeri ile yaya önceliği konularında bilgi veriliyor.

Polis Memurunun Sahne Performansı

Etkinliğin en ilgi çekici anlarından biri, trafik şube de görevli bir polis memurunun sahne alması oluyor. Gitar çalıp şarkı söyleyen polis memuru, hem meslektaşlarına hem de katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor. Görev kıyafetiyle sahneye çıkan bu polis, performansıyla izleyicilerin takdirini topluyor ve beğenisini kazanıyor.