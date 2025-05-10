Trafik Polisi, Çocukları Korumak İçin Var

TRAFFİK GÜVENLİĞİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Düzce’de Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla, anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi veren Trafik Polisi Sinan Temizoğlu, çocuklara polisten korkmamaları gerektiğini anlattı. Temizoğlu, bu yönde yaptığı açıklamada, “Hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Her şeyi polis ağabeylerinize söyleyebilirsiniz. Biz sizi korumak için ayıyı bile döveriz. Arıyı bile yakalarız. Hiçbir şey size zarar veremez” ifadelerini kullandı. Bu sözler, öğrenciler arasında gülümsemelere yol açtı.

ÖĞRENCİLERE POLİSİN GÜVENİ VERİLİYOR

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, Trafik Güvenliği Haftası kapsamında, şehir merkezindeki bir anaokulunu ziyaret etti. Trafik Polisi Sinan Temizoğlu, eğitim sırasında bazı öğrencilerin polisten korktuğunu fark etti. Bu nedenle, korkmamaları gerektiğini vurguladı ve çocukların korunmalarının öncelikleri olduğunu belirtti. Temizoğlu, “Biz çocukları çok severiz. Polisten korkulmaz, polis sizin koruyucunuzdur” dedi ve bu sözleriyle çocukların güvenini kazandı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Trafik Polisi Sinan Temizoğlu, eğitimin ardından öğrenciler tarafından alkışlarla uğurlandı. Temizoğlu’nun samimi yaklaşımı, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bıraktı ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinliğin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.