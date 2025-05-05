Trafik Polisi Damatla Şaka Yaptı

TRAFİK POLİSİNDEN ESPRİLİ UYARI

Trafikte ilerleyen bir gelin arabasına yaklaşan trafik polisi, damada yaptığı esprili uyarıyla dikkatleri üzerine çekti. Gelin arabasının yanından geçerken ekip aracının camını açan trafik polisi, telsizle damada seslenerek, “Dostum yapma, evlenme” diyerek şaka yollu bir uyarıda bulundu.

GELİN VE DAMADIN KAHKAHA DOLU ANLARI

Polisin bu sözleri üzerine hem damat hem de gelin gülerken, o anlar gelin arabasındaki cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu keyifli anın ardından trafik polisi, “Mutluluklar, hayırlı olsun.” diyerek arabasıyla uzaklaştı. O sırada yaşananlar hem eğlenceli bir anı oluşturdu hem de gelin ve damadın mutlu günlerine neşe kattı.