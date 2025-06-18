Trafik Polisi Güvercine Su Verdi

TRAFFİK POLİSİNDEN MERHAMET DOLU HAREKET

Erzincan’da, susuzluktan bitkin düşen bir güvercine trafik polisi yardım eli uzattı. Güvercine su içiren polis, merhametiyle herkesi etkiledi. Erzincan merkezdeki hastanenin bulunduğu cadde üzerinde hatalı park ihbarına giden trafik polisi, ekip otosunu park ettikten sonra ilginç bir manzarayla karşılaştı. Park halindeki otomobilin üzerine susuzluktan düşen bir güvercin konmuştu.

GÜVERCİNE SU VEREREK YARDIM ETTİ

Trafik polisi, güvercine kayıtsız kalmayarak pet şişedeki suyunu çıkarıp kuşa su içirdi. Bu yürekleri ısıtan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Erzincan Valiliği, bu görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Bir damla suyla bir yüreğe dokunan polisimiz, Erzincan’ın merhametini vicdanını temsil ediyor. Sadece güvenliği değil, hayatı da koruyan bu güzel insanı, polisimizi yürekten alkışlıyoruz.” mesajını bıraktı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntü, kısa sürede sosyal medyada viral haline geldi. Bu olay, toplumda merhametin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Erzincan’daki bu güzel davranış, herkesin takdirini topladı.