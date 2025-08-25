Haberler

Trafik Polisi Saldırıya Uğradı

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’de bir trafik polisi, görev sırasında şiddetli bir saldırıya uğradı. Saldırı anı, bir cep telefonuyla kaydedildi. Olay, saat 14.00 civarında Eşrefpaşa Caddesi’nde gerçekleşti. Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kasksız bir motosikletliyi durdurmak istediği esnada, polis memuruna şiddetli bir şekilde saldırı düzenlendi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ANLAR

Kaydedilen görüntülerde, sırtı dönük olan polis memuruna doğru koşan şüphelilerden birinin, tekme ve yumruklarla saldırdığı net bir şekilde görülüyor. Bu esnada, polis memurunun da şüpheliye karşılık vererek durdurmaya çalıştığı dikkat çekiyor. Olay yerine destek ekibinin gelmesiyle birlikte, şüpheliler M.B. (38), M.S. (54) ve İ.S. (37) gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan şüphelilerin, polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak ise resmi bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını belirtiyor.

ÖNEMLİ

Ulus’ta Kayıp Adam Derede Bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru, evine yakın bir derede ölü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.
Diyarbakır Bağlar’da İki Araç Çarpıştı

Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, ancak olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Kazanın ardından inceleme süreci başlatıldı.

