Trafik Polisi Yaşlı Çifte Yardım Etti

YAŞLI ÇİFTE YARDIM ELİ

Ramazan Bayramı tatilinin dönüşünde, aracı bozulduğu için yolun ortasında kalan yaşlı çifte, trafik polisi yardım etti. 9 günlük Ramazan Bayramı süresinin sonuna yaklaşırken, vatandaşlar memleketlerinden İstanbul’a dönüş için yola çıktı. Dönüş sırasında D-100 kara yolunun Gerede ilçesi mevkiinde, yaşlı çiftin kullandığı 41 AOL 701 plakalı otomobil arıza yaparak yolda kaldı.

TRAFFİK POLİSİ DEVRİYEDE

Hareket edemediği için trafiği tıkayan otomobil, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler, yolda kalan yaşlı çiftin aracını iterek yol kenarına aldı ve çekici yardımıyla aracın bulunduğu yerden kaldırılmasını sağladı.