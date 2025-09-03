Trafik Sigorta Fiyatları 5 Yılda 10 Kat Arttı

TRAFFIK POLİÇE FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Son 5 yıl içerisinde trafik poliçe fiyatlarının 10 kat artış göstermesi dikkat çekiyor. Güncel verilere göre, en düşük poliçe fiyatları 8 bin lira seviyesinden başlarken, bazı durumlarda bu rakam 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ticari araçlar için ise bu fiyatların çok daha fazla yükseldiği görülüyor. Cezbetmeye çalışan vatandaşlar, poliçe fiyatlarını düşürmek amacıyla aracı en risksiz aile bireyinin üzerine kaydırmayı tercih ediyor. Türkiye gazetesi, trafik sigorta fiyatlarında sürekli bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Sigorta şirketleri, maliyetlerdeki yükselmeyi ve artan kazaları bu zamların gerekçesi olarak gösteriyor.

ARTAN POLİÇE ÜCRETLERİ İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bazı durumlarda, kasko poliçe ücretlerinin trafik poliçesi fiyatlarını da aştığı gözlemleniyor. Ortalama bir binek otomobilin trafik poliçe ücreti 8 bin lira seviyesinden başlayıp, risk durumuna göre 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ortalama fiyatlar ise 15 ila 18 bin TL arasında değişiyor. 2020 yılında ise bu fiyatlar 400-600 lira civarında iken, maksimum 2 bin liraya kadar çıkmaktaydı. Kısacası, binek bir otomobilin trafik poliçesi fiyatı son 5 yılda 10 katın üzerinde bir artış göstermiş oldu. Güncel trafik poliçesi fiyatları incelendiğinde ise hafif ticari araçlar için 15-60 bin TL, minibüsler için 20-50 bin TL, otobüsler için 50-270 bin TL, kamyonlar için 25-100 bin TL ve ticari taksiler için 115 bin TL kadar yükselebiliyor.

SURUCÜLER POLİÇE YAPTIRMADAN RİSKE GİRİYOR

Yükselen fiyatlar, sürücüleri poliçe yaptırmaktan kaçınmaya yönlendiriyor. Bazı sürücüler araçlarını kullanmaktan imtina ederken, bazıları da poliçesiz yollara çıkmayı tercih ediyor. Alternatif yollar arayan sürücüler için İstanbul’daki sigorta acenteliği sahibi İbrahim Caymaz, önemli bilgiler paylaşıyor. Caymaz, “Poliçe fiyatları arttıkça ikinci el araç almayı düşünenler sigorta fiyatlarına da bakıyorlar. Aracı almadan önce bize aile bireylerinden 3-4 kişinin T.C. kimlik numarasını göndererek fiyat talep ediyorlar. En risksiz kişi kimse, aracı onun üzerine kaydırarak fiyatı düşürüyorlar. Binek araçlarda 40 bin lira tasarruf edenler var. Ticari araçlarda ise bu tasarruf 150-200 bin lira kadar ulaşabiliyor” diyor.

ARTAN SİGORTASIZ ARAÇ SAYISI

Poliçelerdeki sürekli zamlar sonucunda sigortasız araç sayısında kayda değer bir artış yaşanıyor. Sigorta acente yetkilileri, iş yerlerinin trafik poliçelerinde sürekli zarar ettiğini ve bunun diğer poliçelerle telafi edilmesinin pek mümkün olmadığını belirtiyor. Bazı araçların kaskosunun, trafik poliçesinden daha ucuz çıkmasının etkisiyle trafik poliçesi yaptıranların sayısı düşüyor. Araçlarını daha az kullanan ve sadece belirli ihtiyaçlar için kullanan sürücülerin sayısı artarken, bu durum ciddi risk taşıyor. Sigortasız dolaşmanın yasal cezası bulunduğunu hatırlatan yetkililer, ayrıca poliçe taksitlerinin ödenmesi için bazı sürücülerin kredi kartı veya güvendikleri kişilerle elden taksit yapma yoluna gittiğini söylüyor.

TRAFIK SİGORTASI FİYATLARI KASKOYU GEÇTİ

2020 yılında, kasko poliçe fiyatı trafik sigorta fiyatlarının 5 katı kadar pahalıydı. Bugün gelinen noktada, ortalama bir binek otomobilin trafik sigortası poliçe ücreti 10-15 bin lirayı buluyor. Hasar durumlarında ise bu fiyatlar üç katına kadar yükselebiliyor. Ancak aracın modeli ve tipine göre, günümüzde bir otomobile 20-25 bin lira arasında kasko yaptırmak da mümkün hale geliyor.