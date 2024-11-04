Trafik Sigortası Fiyatları Yenilendi: Dikkat!

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASININ ÖNEMİ

Zorunlu trafik sigortası, bir kaza meydana geldiğinde karşı tarafın aracında oluşabilecek hasarların, araçta bulunan kişilerin sağlık ve bedensel zararlarının (sakatlık, ölüm) teminat limitleri dahilinde karşılanmasını sağlıyor. Bu teminat limitleri her yıl güncelleniyor. Sigortasını yenileyecek araç sahipleri dikkat etmeli, çünkü bu yıl için geçerli araç başına maddi gider teminatı 200 bin lira olarak belirliyor. Trafik sigortası yasal bir zorunluluk taşıyor. Sigortasız olarak trafiğe çıkanlar için denetimlerde 690 lira ceza uygulanıyor. Düşük poliçe fiyatlarının yüksek olması, trafik sigortası yaptırmayanların sayısını artırabiliyor.

ARTAN SİGORTA YAPTIRMAYANLAR

Sektör yetkililerine göre son bir yıl içinde trafik sigortası yaptırmaktan vazgeçenlerin sayısı 1 milyon kişi daha artmış durumda. Kasko poliçe adedinde de yüzde 10’luk bir kayıp meydana geldi. Yani, kaskolu araç sayısı 7.5 milyondan 6.7 milyon seviyesine geriledi. Enflasyonist ortamda harcamalarını kısıtlayanlar, sigorta harcamalarını ilk olarak kesintiye uğratıyor. Araç sahiplerinin ve sigorta şirketlerinin hem kendine göre haklı gerekçeleri var. Ancak, gelinen noktada aylık artış gösteren sigorta fiyatları, vatandaşın bütçesi üzerinde zorluk yaratıyor.

POLİÇE FİYATLANDIRMALARI

Trafik sigortasında 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren ‘tavan fiyat’ uygulaması devreye girmiş durumda. Sigorta şirketleri belirlenen limitleri aşmadan fiyat belirliyor. Bazı şirketler daha fazla müşteri çekmek için düşük fiyat sunarken, diğerleri tavana yakın fiyatları tercih ediyor. Teklif alırken tavan fiyatın üzerinde miktarlarla karşılaşmak da mümkün. Ekim ayında poliçe fiyatları yüzde 3.5, kasım ayında ise yüzde 2.5 artış göstermiştir. Böylece otomobiller için en düşük tavan poliçe tutarı 4 bin 798 liraya, en yüksek tutar ise 32 bin lirayı aşmaktadır.

TEKLİF ALIMININ ÖNEMİ

Fiyatlar sigorta şirketlerine göre değişiklik gösteriyor. Rekabet ortamında piyasada daha düşük fiyat veren firmalar mevcut. Bu nedenle, en az 3-4 firmadan fiyat teklifi almak gerekiyor. Fiyatlar, sıfır ile sekiz arasında müşteri riskine bağlı olarak belirleniyor. Kaza geçirmeyenler 8’inci basamağa kadar yükselebilir ve ödenecek primleri hasarsızlık indirimi sayesinde düşürebilir. Ancak sık kazaya karışanların ödeyeceği tutar sıfıra yaklaştıkça artıyor. Ayrıca, fiyatlar illerin kaza istatistiklerine göre de küçük farklılıklar gösterebiliyor.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Mayıs itibarıyla trafik sigortasında yeni bir sisteme geçilmiş durumda. Artış oranı, yeni oluşturulan maliyet endeksine göre tespit ediliyor. Bu endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimlerini göz önünde bulundurarak hesaplanıyor. Bu sayede ödenecek prim miktarı, araçların modeli, yaşı ve ikamet edilen bölge gibi faktörlerle birlikte, endeksi etkileyen fiyat değişimlerine de bağlı olarak şekilleniyor.