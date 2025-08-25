Trafik Sigortasında Yeni Değişiklikler Başlıyor

TRAFFİK SİGORTASINA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de araç sahiplerini etkileyen trafik sigortasıyla ilgili önemli bir genelge yayımlandı. Bu genelge, yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortalarını yenileyecekler için çeşitli değişiklikler içeriyor.

YENİ ARAÇ ALACAKLAR İÇİN DEĞİŞİKLİKLER

Artık yeni araç satın alacak olanlar, trafik sigortasına 4’üncü basamaktan değil, sahip oldukları basamaktan başlıyor. Geçmişte, kazası olmayan sürücüler 8’inci basamakta oldukları için, yeni araç aldıklarında 4’üncü basamaktan yüksek maliyetle karşılaşıyorlardı. Bu durum, kaza yapmayan sürücüleri cezalandırırken, kazaya karışan sürücülere bir avantaj sağlıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, yeni araç için trafik sigortası, mevcut basamaktan devam edecek. Örneğin, 8’inci basamaktaysanız, yeni aracınız için sigorta poliçeniz de 8’inci basamaktan yapılacak. Ancak, 1’inci basamakta bulunan kaza yapan sürücüler için durum farklı; yeni alacakları araç, 1’inci basamak üzerinden sigortalanacak. Mevcut aracını satarak yeni araç alanlar ise, hangi basamaktaysalar oradan devam edecekler.

POLİÇE YENİLEYENLERİN DİKKATİNE

Trafik sigortası poliçesini erken yenileyen sürücüler, yeni poliçenin geçerli olacağı tarihe kadar kaza yaparsa, mevcut uygulamada basamakları değişmiyordu. Ancak, yeni düzenlemede poliçesini erken yenileyen ve kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları, bir sonraki poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağıya düşecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİ KORUYAN YENİ HÜKÜMLER

Yeni düzenleme, hasarsız sürücülerin haklarını korurken, hasarlı sürücülerden alınan hakların da geri alınmasına neden oldu. Bu değişikliklerin uygulamaya girmesi ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.