Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geliyor

YENİ TRAFİK SİGORTASI GENELGESİ

Türkiye’deki milyonlarca araç sahibini etkileyen trafik sigortasına dair yeni bir genelge yayımlandı. Bu genelge, yeni araç satın alacaklar, aracını satacak olanlar ve trafik sigortasını yenileyecek kişiler için bir dizi değişiklik öngörüyor.

YENİ ARAÇ ALIMINDA UYGULANACAK DÜZENLEMELER

Aracını satmadan yeni bir araç alacak sürücüler, daha önce 4’üncü basamaktan başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu. Kural gereği, hasarsız bir sürücü, 8’inci basamaktayken yeni bir araç aldığında, 4’üncü basamaktan hasarlı sürücü sınıfı ücreti ödemek durumundaydı. Bu durum, kazasız sürücüleri cezalandırmakta, kaza yapan sürücülere ise avantaj sağlamaktaydı. Yeni düzenleme ile birlikte, yeni alınacak aracın hasarsızlık basamağı, mevcut basamak üzerinden belirlenecek. Örneğin, 8’inci basamaktaysa, yeni araç için trafik sigortası 4’üncü basamak yerine 8’inci basamaktan başlayacak. 1’inci basamakta olan yüksek riskli sürücüler için ise durum değişmeyecek; yeni alacakları araç 1’inci basamaktan sigortalanacak.

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLER İÇİN YENİ KURALLAR

Trafik sigortası poliçesini erken yenileyen sürücüler, yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışırsa mevcut uygulamada basamakları değişmiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, poliçesini erken yenileyip yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları, bir sonraki poliçe yenileme döneminde bir basamak düşecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN KORUNMASI HEDEFİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, hasarsız sürücülerin hakları korunurken, hasarlı sürücülere tanınan bazı haklar da geri alınmış oldu. Bu genelgenin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.