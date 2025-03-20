Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bursa Çekirge

YOL ORTASINDA KAVGA

Bursa’da ticari araç sürücüsü ile motosikletli arasında yaşanan bir tartışma, aniden kavgaya dönüştü. İki taraf da araçlarını durdurup caddeyi ringe çevirdikten sonra birbirlerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TARTIŞMANIN NEDENİ YOL VERME!

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir taksi sürücüsü, motosikletli bir sürücüyle yol verme konusunda tartışmaya girdi. Taksi sürücüsü, bir süre ilerledikten sonra motosikletliyle tekrar karşılaşınca araçtan çıkarak kavgaya tutuştu. İki taraf, araçlarından inerek tekme tokat birbirine girdi. Kavga, takside bulunan bir müşteri tarafından sonlandırıldı.