Trafik Tedbirleri, 30 Mayıs’ta Başladı

KURBAN BAYRAMI TRAFİK TEDBİRLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’ndaki trafik önlemlerini 30 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında hayata geçirdiklerini belirtti. Yerlikaya, “Sadece arife ve bayramın 4 günü, 5 günü değil, 30 Mayıs’ta başladık. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel görev alıyor.” dedi. Habertürk TV’de gerçekleştirdiği özel röportajda Kurban Bayramı için alınan tedbirler, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikler, göç yönetimi ve diğer gündem konularına dair soruları yanıtladı. Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Yerlikaya, trafik kurallarının temel amacının “kazanın, vefatın ve yaralanmanın olmaması” olduğunu vurguladı. Bayramların sevinç kaynağı olduğunu belirten Yerlikaya, “32 milyon aracın pek çoğu, sürücülerin pek çoğu o pik zamanlarda gidiş ve geliş istikametinde bir anda yollara çıkıyor. Böyle bir ortamda kurala riayet daha da elzem.” ifadesini kullandı.

DENETİM VE GİZLİ YOLCU UYGULAMALARI

Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik tedbirleri ile ilgili olarak, “30 Mayıs-11 Haziran arasında yapıyoruz. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel görev alıyor. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde 68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi.” diye konuştu. Bayram süresince günlük ortalama 34 bin personelin görevli olacağını aktaran Yerlikaya, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde gizli yolcularla denetim yapacaklarını da anlattı. “1485 mobil radar var. Bir günde aşırı hızdan 10 kişi ölüyor.” diyen Yerlikaya, havadan denetimlerde 6 bin 339 saat hava araçlarıyla kontrol yapıldığını da ekledi.

RADAR VE KAMERA GÜNCELLEMELERİ

Trafik güvenliği için araç sayılarında ve denetimlerin etkinliğinde artış yapıldığını belirtirken, “Trafik araçları 2024 sonunda yüzde 48 artırılarak 10 bin 568’e çıkarılacak.” bilgisini paylaştı. Yerlikaya, yaka kameralarının sayısının “şu anda 42 bin 604 ama hedefimiz 111 bin 604’e ulaşmak.” şeklinde olduğunu belirtti. “Yani bu rakamın yarısı garip gurebaya, fakir fukaraya gidiyor.” diyerek para cezalarının kamu yararına kullanıldığını ifade etti.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Yerlikaya, organize suçlarla mücadelede Türkiye’nin kararlılığına da değinerek, “1151 suç çetesinin çökertildiğini, bu kapsamda 120 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk.” bilgisini verdi. 2 bin 934 operasyon gerçekleştirdiklerini ve 19 bin 565 gözaltı yapıldığını kaydetti. Bunların yanı sıra, 9 bin 11 kişi tutuklandı, 4 bin 659 kişiye adli kontrol kararı verildi.

GÖÇ YÖNETİMİNDEKİ GELİŞMELER

Yerlikaya, Türkiye’nin artık hedef ülke olmaktan çıktığını ve göç uygulamaları için önemli kazanımlar elde ettiklerini aktardı. “9 Aralık 2024’ten bugüne 250 bin 64, 2016’nın sonundan bugüne kadar 1 milyon 126 Suriyelinin ülkesine döndüğünü.” söyleyen Yerlikaya, göçle ilgili yapılan çalışmaların Hukuk ve uluslararası hukuktan asla taviz vermeden gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı’nın sağladığı kararlı desteğin önemine vurgu yaptı.