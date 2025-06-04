Trafik Tedbirleri İçin 1841 Personel Hazır

Trafik Tedbirleri Hakkında Önemli Açıklama

Ordu Valisi Muammer Erol, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde bin 841 personel ve 398 ekiple birlikte trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Vali Erol, valilik toplantı salonunda düzenlenen bir toplantıda, bayramın getireceği trafik yoğunluğu hakkında bilgi verdi. “Bayram tatilinin 9 güne uzamaması nedeniyle hareketlilik geçen bayrama göre biraz daha az olacağı bekleniyor ancak okulların tatili ile de birleşen bir durum var,” diyen Erol, bu durumun hareketliliği arttırabileceğini belirtti.

Denetimler ve Uyarılar Artıyor

Yarından itibaren karayollarında hareketlilik yaşanacağını ifade eden Vali Erol, “Biz, emniyet ve jandarma trafik birimleri sorumluluk alanlarında sürücüleri uyarma ve kurallara uyma konusunda daha dikkatli davranma adına denetimlerimizi sıklaştıracağız,” dedi. Ayrıca, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven ortamında geçirebilmeleri için 30 Mayıs 2025 ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak tedbirlerin planlandığını kaydetti.

Kötü Olaylara Dikkat

Vali Erol, il genelinde alınan tedbirlere rağmen 2025 yılının ilk 5 ayında 4 vatandaşın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve ilçe kaymakamları da yer aldı.