Trafik Yoğunluğu Ciddi Sorun Olmaya Başladı

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ SORUN GENEL HALE GELİYOR

Kısa bir süre önce sadece büyükşehirlerle sınırlı olan trafik yoğunluğu, ülke genelindeki birçok şehrin ortak sorunu haline gelmiş durumda. Aydın’ın Kuşadası ilçesi, özellikle akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları nedeniyle ciddi bir sorunla karşı karşıya kalıyor.

SEZONUN SIKINTILI GEÇİŞİ

Bu yıl turizm açısından zorlu bir sezon yaşayan Kuşadası’nda, yabancı turist sayısının oldukça düşük olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, yerli turistlerin sayısının da beklentilerin çok altında kaldığı öğreniliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, ilçede artan trafik yoğunluğu, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durum haline geliyor.

Erzincan’da Durdurulan Otobüste Tütün Yakalandı

Erzincan'da bir otobüste gerçekleştirilen denetimde, 440 paket makaron ve 40 paket kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Yerköy İle Çiçekdağı Arasında Kayıp Bulundu

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cesedi, Yozgat'taki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan bu yana kayıptı.

