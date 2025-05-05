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Trafik Yoğunluğu Yüzde 65 Ulaştı

TRAFFIC DENSITY IN ISTANBUL

İstanbul’da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 65’e ulaştı ve bu nedenle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşıyor. Belirtilen verilere göre saat 09.30 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak kaydedildi.

ANADOLU SIDE TRAFFIC CONDITIONS

Kentin Anadolu Yakası’nda yoğunluk sürerken, araçlar özellikle Edirne ve Ankara istikametinde trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Bu durum, günlük hayatta işlerine giden vatandaşları olumsuz etkiliyor ve zaman kaybına yol açıyor.

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