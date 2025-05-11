Trafikte 498 Bin 666 Sürücüye İşlem Yapıldı

ÜLKE GENELİNDE TRAFİK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kararlılıkla sürüyor. Ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri belirleyerek gerekli işlemleri yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, denetimlerle ilgili detayları verdi ve “Lütfen trafik ışıklarına uyalım” diyerek duyuruda bulundu. Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk dört ayında trafik ekipleri tarafından trafik ışığı ihlali yapan 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 yılında her üç günde bir vatandaşın kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. “Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın.” dedi.

DENETİMLER YURDU DOLAŞIYOR

1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin aracın denetlendiğini bildiren Yerlikaya, şöyle dedi: “Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı.” Hız ihlali tespit edilen 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz olarak araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 474 sürücü ile birlikte toplamda 498 bin 666 araca/sürücüye işlem uygulandı. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” şeklinde bir mesaj verdi.