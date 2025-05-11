Trafikte 498 Bin 666 Sürücüye İşlem Yapıldı

ÜLKE GENELİNDE TRAFİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ülke genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit ediyor ve gerekli işlemleri yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan denetimlerin detaylarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “Lütfen trafik ışıklarına uyalım” ifadelerine yer vererek, 2025 yılının ilk dört ayında trafik ışıklarıyla ilgili 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Ayrıca 2024 yılında, her 3 günde bir vatandaşı ‘kırmızı ışık ihlali’ nedeniyle kaybettiklerini hatırlatarak, anlık acelelerin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

DENETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

Bakan Yerlikaya, 1-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 3 milyon 600 bin aracın kontrol edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Trafik denetimleri Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi” dedi. Ayrıca, yasa dışı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan 50 sürücüye işlem yapıldığı belirtildi. Hız ihlali yapan 149 bin 311, periyodik muayenesi yapılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 sürücüye işlem uygulandı. Toplamda, diğer işlemlerle birlikte 498 bin 666 araca/sürücüye işlem yapıldığı ifade edildi. Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek trafik güvenliğine vurgu yaptı.