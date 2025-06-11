Trafikte Ciddi İhlal, 140 BİN TL Ceza

YENİ YASA TEKLİFİ İLE CİDDİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle, TBMM gündeminde yer alması beklenen yeni yasa teklifi, trafikte kurallara uymayan sürücülere ağır yaptırımlar getirecek. Hazırlanan bu düzenleme, sürücüleri daha dikkatli olmaya yönlendirmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Eğer yeni teklif yasalaşırsa, bazı trafik ihlalleri için hapis cezaları da uygulanabiliyor.

TRAFİK İHLALLERİNE YÜKSEK CEZALAR

Yeni yasa teklifi ile birlikte ciddi trafik ihlalleri için keskin yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemeye göre, sahte plaka kullanan sürücülere tam 140 bin TL tutarında ceza kesilecek. Ayrıca, polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler 200 bin TL ceza ödeyecek. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek. Yasayla birlikte, trafikte kamu güvenliğini hiçe sayan davranışların önüne geçmek ve sürücülerin kurallara riayet etmelerini sağlamak hedefleniyor.