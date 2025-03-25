Trafikte Çıplak Sürücü Çekiçle Saldırdı

GERGİN TARTIŞMA TRAFİKTE KABARDI

İstanbul’da trafikte bu kez gergin anlar yaşandı. Tır şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma hızla büyüdü. Edinilen bilgilere göre, öfkeli olan hafif ticari araç sürücüsü, elinde çekiçle aracının üzerine yarı çıplak bir şekilde çıkarak tırın camlarını kırmaya başladı.

OLAY YERİNDEN KAÇIŞ

Tır şoförü ise ani bir tepki göstererek gaza basıp aracını hızla hareket ettirdi. Bir süre sonra, tır şoförü ticari aracı bariyerlere sıkıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşlar, olayları gözleriyle izleyerek şaşkınlıkla karşılık verdi. Bu gergin anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından da kaydedildi.