Trafikte Devrim: Yeşil Fren Lambası Geliyor!

TRAFİK KAZALARI VE YEŞİL FREN LAMBASI ÇALIŞMASI

Dünya genelinde trafik kazaları, can kayıplarının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Ancak Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin yeni araştırması, sürücüler için umut verici bir çözümü öne çıkartıyor. Araştırmaya göre, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambaları, özellikle kavşaklarda kaza riskini ciddi oranda azaltıyor. Bu sistemin tüm araçlarda zorunlu hale gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

YEŞİL FREN LAMBASININ TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKISI

Geleneksel fren lambaları, yalnızca araçların arka tarafında bulunuyor ve diğer sürücülere fren sinyali iletiyor. Ancak, TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığı üzere, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların önüne eklenmesi planlanan yeşil renkli fren lambalarının trafik güvenliğinde köklü bir değişim yaratabileceğini düşünüyor. Kavşaklarda ve yan trafikle karşılaşırken sürücülerin diğer araçların durup durmadığını anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Yapılan çalışmalarda 200’den fazla kaza analizi sonucu, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraları daha güvenli hale getirdiği belirlendi.

NEDEN YEŞİL RENK TERCİH EDİLDİ?

Araştırmada farklı renk seçenekleri değerlendirilse de, en uygun renk olarak yeşil belirlenmiş. Başlangıçta kırmızı renk düşünülmüş olsa da, testlerde yeşil, daha doğal ve kolay algılanıyor. Trafik psikolojisinde “devam” anlamını taşıyan yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajı veriyor. Böylelikle kafa karışıklığını önlüyor. Sözcü’nün haberine göre, yeşil ışık sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar verme süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU HALE GELECEK Mİ?

Yeşil fren lambası sistemi henüz test aşamasında ve trafik akışına etkileri değerlendiriliyor. Ancak önemli otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi markalar, bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart bir donanım haline geleceği öngörülüyor. Uzun vadede ise hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak kabul etmesi bekleniyor. Türkiye’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etmek için çalışmalar yürütüyor. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamış olsa da, sistemin trafik güvenliğine olan katkısı nedeniyle 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği ifade ediliyor.