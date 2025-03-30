Trafikte Fermuar Sistemiyle Ambulansa Yol Açıldı

AMBULANS İÇİN YOL AÇMA MÜCADELESİ

Düzce’de akşam saatlerinde bayram döneminin yoğunluğu görülse de, ambulansın durumu fark eden sürücüler, fermuar sistemi ile sıkışan trafiği açmaya karar verdi. Olay, bayram trafiğinin en yoğun zamanında gerçekleşti. Gölyaka’dan hastayı almak üzere yola çıkan ambulans, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne ulaşmak üzere olimpiyat mevkiinde bayram dolayısıyla oluşan kalabalık trafiğe girdi.

SÜRÜCÜLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Sürücüler bayramın yarattığı yoğunluğa rağmen, ambulansa yol vermek adına fermuar sistemini uygulayarak acil duruma yanıt verdi. Bu anlar, ambulans içinde görevli acil tıp teknisyenlerince dikkatle kayıt altına alındı. Hem sürücülerin hem de sağlık çalışanlarının çabaları, hayat kurtaran anlardan biri olarak kaydedildi.