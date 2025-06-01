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Trafikte Kavga, 5 Yaralı, 10 Gözaltı

Trafikte Gerçekleşen Kavga Şiddetli Bir Savaşa Dönüştü

Edirne’de, trafikte korna çalma nedeniyle başlayan tartışma sonucunda iki grup arasında meydana gelen kavga, büyük bir çatışmaya dönüşüyor. Olayda, 2’si bıçakla olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanırken, polis ekipleri, olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın görüntüleri, kameraya yansıdı ve gözler önüne serdi.

Önceden Husumet Bulunan İki Grup Arasında Tartışma

İddialara göre, Edirne’nin Yancıkçı Şahin Mahallesi’nde daha önce aralarında husumet bulunan iki sürücü, trafikte ilerlerken korna çalmaları nedeniyle anlaşmazlık yaşamaya başladı. Kısa bir süre sonra, iki grup bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla birbirlerine saldırmaya başladı. Çıkan arbede, adeta bir meydan savaşına dönmeye başladı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın büyümesi üzerine, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gruplar, polislerin müdahalesiyle ancak zorlukla ayrılabildi. Kavga sırasında yaralanan 5 kişi, bıçak darbeleri olanlar da dahil olmak üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin, olayla bağlantılı şekilde gözaltına aldığı 10 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı. Olay anı, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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