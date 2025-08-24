Trafikte Kavga, Kameraya Yansıdı

BEYKOZ’DA YOL VERME TARTIŞMASI

Beykoz ve Küçükçekmece’de meydana gelen yol verme kavgası, sürücüler arasında gergin anların yaşanmasına neden oldu. İlk olay, Beykoz Kavacık’ta seyr halinde olan minibüs ve otomobil sürücüsü arasında yaşandı. İki sürücü yol verme konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte minibüs sürücüsü aracından inerek, diğer sürücünün otomobilini yumrukladı. Minibüs sürücüsü, otomobil sürücüsüne “Konuşma yürü” diyerek küfür de etti. Olayı cep telefonuyla kaydeden diğer sürücü, minibüs sürücüsünün kendisine yumruk attığı anları da görüntülemeyi başardı. Kavga, minibüs sürücüsünün aracına binerek uzaklaşmasıyla sona erdi ve bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE MOTOSİKLET VE TAKSİ KAVGASI

İkinci olay ise Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Metrobüs Durağı civarında gerçekleşti. Motosiklet sürücüsüyle taksi şoförü arasında yine yol verme nedeniyle bir tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü, taksinin camına kaskıyla saldırmaya çalıştı. Yaşanan bu anlar, trafikte bulunan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu tür sürücü kavgaları, yolda dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.