Trafikte Kavga Yaşandı, Açıklama Geldi

OYUNCU İLKER AKSUM, TRAFİKTE TARTIŞTI

Şu günlerde ‘Siyah Kalp’ dizisinde canlandırdığı Tahsin karakteriyle dikkat çeken İlker Aksum, geçtiğimiz gün İzmir’in Urla ilçesinde bir trafik tartışması yaşamıştı. Aksum’un, başka bir sürücüye sesini yükselterek bağırdığı ve küfür ettiği gözlemlenmişti. Eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da bu çabalar fayda etmemişti. O anlara ait görüntüler, etraftaki bireyler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılmıştı.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İlker Aksum’un eşi Dilay Ekmekçioğlu, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ekmekçioğlu, “Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdu” diyerek şunları söyledi: “Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker’i görünce saygısızlığını unutup gülümseyerek, ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi. İlker’in tartışmanın son anlarındaki siniri medyada mevcut. Bunun sebebi malzeme olmak. Bir ay önce bebeğim arabadayken hızı yüzünden bize çarpan ve aracımızın sol ön kapısını hasar veren devreden kimsenin haberi yok. Otobanda hızımızı korurken tampona dayanıp selektör yapan sürücüden haberdar olan yok. Kırmızı ışıkta geçtikleri için korkuyla kontrol ettiğimiz yol ayrımlarından kimsenin bilgisi yok. Kuralsız araç kullanacaklar nedeniyle bu hafta 3’üncü kez küfür yedik. Ya da İlker’i görünce, ‘Baksana sen oyuncu musun’ diye ensesinden tutup çevirenlerden kimsenin haberi yok ama benim için daha üzücü olanı şudur ki, bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil, onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Arabasını gördüm, plakasını gördüm. Keşke videonun o anını da paylaşsaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bizim için harcadığı için. Bir kadın ve anne olarak, eşim haklı ya da haksız olsun, en azından o an benim yaşadığım zorluğa karşı kim olmayı seçtiği kişi için… Üzgünüm… Ne yaşadığımızı başından itibaren gördüğüne rağmen.”

OLAY BİR DERS OLDU

Ekmekçioğlu daha sonra, “Uyarmak, önermek, durdurmak yerine kolay bir yolla karalamayı seçtiği haber için tekrar teşekkür ederim” şeklinde sözlerine devam etti. Eşinin tavrını konuşarak değerlendirdiklerini belirtip, “O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve evimize vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık. Ama hanımefendinin kendisi de bana iyi bir ders oldu. Umarım bu mesajımı görürsünüz. Umarım bundan sonra gözleriniz daha güzel olayları görür” dedi.

İLKER AKSUM’DAN KİŞİSEL AÇIKLAMA

Ardından İlker Aksum, kendi sosyal medya hesabında bir video paylaşarak yaşananları detaylandırdı. Hayranlarından özür dileyen Aksum, yaşanan tartışmanın karşı tarafın provokasyonu sonucunda gerçekleştiğini belirtti: “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim.”