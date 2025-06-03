Trafikte Kavga Yaşandı, Açıklama Geldi!

İLKER AKSUM’UN TRAFİK TARTIŞMASI

Şu günlerde ‘Siyah Kalp’ dizisindeki Tahsin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken İlker Aksum, önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde bir trafik tartışması yaşamıştı. Aksum’un, başka bir sürücüye sert bir şekilde bağırdığı ve küfür ettiği anlar kaydedilmişti. Eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum’u sakinleştirmeye çalıştı fakat bu çabası sonuç vermedi. O anların görüntüleri çevredeki kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Yaşanan olaylarla ilgili olarak Dilay Ekmekçioğlu bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular.” Ekmekçioğlu, “Bugün trafikte bir araç genç bir beyefendi ile kavşakta yol verdik, o da ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker, daha önce birçok kez yüzleştiği saygısızlığa bu kez tepki verdi. Beyefendi, İlker’i görünce yaptığı saygısızlığı unutarak ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi. İlker’in sinirli anları zaten medyada yer aldı. Çünkü malzeme. Bir ay önce bebeğim arabadayken hız nedeniyle bize çarpan araçtan karşı tarafın haberi yoktu.”

Dilay Ekmekçioğlu, “Otobanda hızımı korurken tampona dayanıp selektör yapan sürücüden kimsenin haberi yok. Kırmızı ışıkta geçediklerini gördüğümüz için defalarca kontrol ettiğimiz yol ayrımlarının kimseye bir faydası olmadı. Bu hafta yediğimiz üçüncü küfür de bunun bir sonucu. Dikkatsiz sürücülerin yaptığı saygısızlıklar sonucunda bu durum yaşandı. Beni üzen, bu videoyu çeken kişinin o anı kaydetmek için trafikte durmasıydı. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Benim için daha üzücü olan, bu videoyu çekerken yaşanan tüm zorluklara rağmen o kişinin karalama yapmayı seçmiş olması.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu olayın kendileri için talihsiz bir ders olduğunu da belirtti.

ILKER AKSUM’DAN AÇIKLAMA

Aksiyon sonrası İlker Aksum, kendi sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaşanan durumu paylaştı. Hayranlarından özür dileyen Aksum, tartışmanın karşı tarafın başlattığını belirtti: “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim.”