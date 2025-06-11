Trafikte Kurallara Uymayan Yandı

YENİ YASA TEKLİFİ TRAFİKTE YENİ DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle, TBMM gündeminde yer alması beklenen yeni yasa teklifi, trafiği daha güvenli hale getirmeyi ve kurallara uymayan sürücüleri yaptırımlarla karşılaştırmayı amaçlıyor. Hazırlanan bu düzenleme, sürücüleri dikkatli olmaya yönlendirerek, trafik güvenliğinde artış sağlamayı hedefliyor. Eğer bu teklif yasalaşırsa, bazı trafik ihlalleri için hapis cezaları söz konusu olabiliyor.

CEZALARDAKİ ARTIŞ KAZA RİSKİNİ AZALTACAKMI?

Yeni düzenleme ile birlikte, trafikteki ciddi ihlaller için önemli yaptırımlar geliyor. Örneğin, sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca, polisin “Dur” ihtarına uymadan kaçan sürücüler ise 200 bin TL ceza ödeyecek. Bu sürücülerin, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulması ve araçlarının aynı süreyle trafikten men edilmesi planlanıyor. Yeni yasa, trafikte kamu güvenliğini tehdit eden davranışların ortadan kaldırılması ve sürücülerin kurallara uyumlarının teşvik edilmesi üzerinde yoğunlaşıyor.