Gündem

Trafikte Kurallara Uymayan Yandı

trafikte-kurallara-uymayan-yandi

YENİ YASA TEKLİFİ TRAFİKTE YENİ DÜZENLEMELER GETİRİYOR

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle, TBMM gündeminde yer alması beklenen yeni yasa teklifi, trafiği daha güvenli hale getirmeyi ve kurallara uymayan sürücüleri yaptırımlarla karşılaştırmayı amaçlıyor. Hazırlanan bu düzenleme, sürücüleri dikkatli olmaya yönlendirerek, trafik güvenliğinde artış sağlamayı hedefliyor. Eğer bu teklif yasalaşırsa, bazı trafik ihlalleri için hapis cezaları söz konusu olabiliyor.

CEZALARDAKİ ARTIŞ KAZA RİSKİNİ AZALTACAKMI?

Yeni düzenleme ile birlikte, trafikteki ciddi ihlaller için önemli yaptırımlar geliyor. Örneğin, sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca, polisin “Dur” ihtarına uymadan kaçan sürücüler ise 200 bin TL ceza ödeyecek. Bu sürücülerin, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulması ve araçlarının aynı süreyle trafikten men edilmesi planlanıyor. Yeni yasa, trafikte kamu güvenliğini tehdit eden davranışların ortadan kaldırılması ve sürücülerin kurallara uyumlarının teşvik edilmesi üzerinde yoğunlaşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dikkat! Sgk Kişilere Ödeme Yapacak

Gazeteci Faruk Erdem, SGK ödemeleriyle ilgili hesap kontrollerinin önemini vurgulayarak, sağlık ödemeleri, işsizlik maaşı ve diğer destek ödemeleri hakkında bilgiler paylaştı.
Gündem

MHP’li Büyükataman Dervişoğlu’na Tepki Gösterdi

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nun "Terörsüz Türkiye" konusundaki eleştirilerine cevap verdi. İki partinin görüşleri arasındaki çekişme devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.