Trafikte Motosikletliye Bıçakla Saldırdı

OLAYIN GELİŞİMİ

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma sonucunda otomobil sürücüsü, üzerine döner bıçağıyla yürüdüğü motosikletli şahıs nedeniyle gözaltına alındı. Olay, Girne Caddesi’nde gerçekleşti. 35 CKG 604 plakalı aracın sürücüsü E.C.M, plakası belirlenemeyen motosikletli K.U.B ile belirsiz bir sebepten ötürü tartışmaya başladı.

TARTIŞMA VE MÜDAHALE

Tartışmanın büyümesi üzerine E.C.M, otomobilinden inerek döner bıçağını çıkardı ve motosiklet sürücüsü K.U.B’ye doğru saldırgan bir tavırla yürüdü. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, durumu fark ederek araya girdi ve motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasını sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlıca müdahale ederek E.C.M’yi döner bıçağıyla gözaltına aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı, caddeden geçen bir otomobilin yer alan kamera kayıtları tarafından da görüntülendi. Bu görüntülerde, E.C.M’nin döner bıçağıyla motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve çevredeki insanların müdahale ettiği açıkça görülüyor. Bu tür olaylar, trafikte yaşanan gerginliklerin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.