Trafikte Tartışma Kavga Çıkardı

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Avcılar’da, yol verme üzerine gelişen bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında otomobilde bulunan iki kişi, diğer araçta bulunan sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Ispartakule’deki Abdi İpekçi Caddesi’nde yaşandı.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ARASINDA ŞİDDETLİ TARTIŞMA

İki sürücü arasında yol verme üzerine başlayan tartışma, park halindeki iki araç sürücüsünün aralarındaki gerilimi arttırdı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü ve kavga sırasında diğer otomobildeki iki kişi, sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı sırasında yere düşen sürücüye, çevredeki insanlar yardıma koştu.

MÜDAHALELERLE KAVGA SONA ERİYOR

Çevredeki sakinlerin ve yoldan geçenlerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Ancak hafif yaralanan sürücü güçlükle ayağa kalktı. Saldırganlar ise olay yerinden bir araçla uzaklaştı. Kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıyarak olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.