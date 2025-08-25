Haberler

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Önceki gün, Sincan ilçesinin Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi’nde bir olay yaşandı. Dolmuş şoförü G.D., iddialara göre, kendisine yol vermeyen bir otomobil sürücüsüyle trafikte tartışma yaşamış.

DOLMUŞ ŞOFÖRÜNÜN SALDIRMA GİRİŞİMİ

Bir süre sonra dolmuştan inen G.D., otomobil sürücüsüne saldırmak istemiş. Çevredeki insanlar dolmuş şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, G.D. otomobilin aynasına ayağıyla tekme atmış. Bu anlar, otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş.

Otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine polis, dolmuş şoförünü tespit ederek ehliyetine el koymuş. Bunun yanı sıra G.D. hakkında adli işlem başlatılmış.

Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi Çocuklar İçin

Muğla'da düzenlenen etkinlikte, İlk Kabul Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar doğayla bir araya getirilerek çevre bilinci ve orman sevgisi kazandırıldı.
Sultangazi’de Tır Devrildi, Trafik Kapandı

İstanbul Sultangazi'de virajı alamayan hafriyat yüklü tır devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, mazot dökülmesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

