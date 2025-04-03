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Trafikte Tartışma Sonrası Motosiklete Zarar Verildi

TRAİFİK TARTIŞMASI VE ZARAR

Mersin’de bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün motosikletine hasar verdi. Bu olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesinde, Cemal Paşa Caddesi’nde bilinmeyen bir sebepten dolayı bir otomobil içerisindeki kişilerle motosiklet sürücüsü arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN KAÇIŞ

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikletini caddenin ortasında bırakıp kaçtı. Otomobilde bulunan iki kişiden biri, elinde bir demir çubuk ile motosiklet sürücüsünü bir süre takip etti. Ancak, sürücüyü yakalayamayan şahıs, caddede terk edilen motosiklete zarar verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

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