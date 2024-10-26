Trafikte Tartıştığı Kişilere Aracıyla Müdahale

Olayın Gerçekleştiği Yer

İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olay, hafif ticari araç sürücüsü ile trafikteki motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi arasında başlayan bir tartışmayla başladı. Kavşakta motosikletten inen iki genç, sürücüyle sözlü tartışmayı sürdürdü. Gençler, sürücünün yola devam ettiğini düşündükleri anda motosikletlerine geri döndü.

Sürücünün Tehlikeli Hamlesi

Bu sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla iki kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçış anları, olayın akılalmaz boyutunu ortaya koyarken, anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası sürücü, bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

Yaralıların Durumu ve Polis Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri ambulansla çevredeki hastaneye taşıdı. Gençlerin yaptığı ihbarla birlikte polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışmalar başlattı. Olayın detayları, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla ortaya çıkarıldı.