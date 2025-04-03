Trafikte Tartıştığı Motosiklete Zarar Verdi

TARTIŞMA VE SONRASI

Mersin’de bir kişi, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün motosikletine zarar verdi. O esnada yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir otomobilde bulunan kişiler ile motosiklet sürücüsü arasında bir tartışma başladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇIŞI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikletini cadde ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı. Otomobildeki iki kişiden biri, elinde bir demir çubukla motosiklet sürücüsünü bir süre aradı. Ancak sürücüyü yakalayamayan şahıs, olay yerinde motosiklete zarar verdikten sonra uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.