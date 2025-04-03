Haberler

Trafikte Tartıştığı Motosiklete Zarar Verdi

TARTIŞMA VE SONRASI

Mersin’de bir kişi, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün motosikletine zarar verdi. O esnada yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Akdeniz ilçesi Cemal Paşa Caddesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir otomobilde bulunan kişiler ile motosiklet sürücüsü arasında bir tartışma başladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KAÇIŞI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine motosiklet sürücüsü, motosikletini cadde ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı. Otomobildeki iki kişiden biri, elinde bir demir çubukla motosiklet sürücüsünü bir süre aradı. Ancak sürücüyü yakalayamayan şahıs, olay yerinde motosiklete zarar verdikten sonra uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şimşek, Türkiye-AB Toplantısı’na Ev Sahipliği Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'deki Türkiye-AB toplantısında bir sonraki buluşmanın Türkiye'de gerçekleşeceğini duyurdu.
Haberler

Güncel Akaryakıt Zamları ve Fiyatları

Araç sahipleri, bu gece akaryakıt fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Benzin ve mazot fiyatlarındaki güncel durumu öğrenmek için sorgulamalar sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.