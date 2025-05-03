Trafikte Tehlikeli Araç Kullanımı Cezalandırıldı

TRAFİKTE TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta trafikte tehlikeli bir şekilde hareket eden iki okul servisi şoförünün yakalandığını duyurdu. İlgili görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Bakan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Esenyurt’ta tehlikeli şekilde araç kullanarak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atan iki okul servisi sürücüsü O.S. ve M.E.T., sanal trafik devriyelerimizce tespit edilmiş ve yakalanmıştır” diye belirtti.

CEZALAR VE İŞLEMLER

Bakan Yerlikaya, bu sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edildiğini ve araçlarının trafikten men edildiğini ifade etti. Ayrıca, çalışma güzergah izin belgelerinin geçici olarak iptal edildiğini ve toplamda 44 bin 232 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Adli işlemlerin de başlatıldığı açıklandı. Bakan, “Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez” şeklinde konuştu.